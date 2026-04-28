«Замочил богатенькую девочку»: сталкер убил 32-летнюю бизнес-леди под Красноярском

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 45 0

После расправы он создал группу со своими бывшими девушками и начал скидывать туда фото изувеченного тела.

Сталкер убил бизнес леди под Красноярском что известно

Под Красноярском сталкер жестоко убил 32-летнюю бизнес-леди

В Красноярском крае расследуют убийство молодой женщины, в котором подозревают ее навязчивого преследователя. О деталях преступления 5-tv.ru рассказала начальница погибшей.

Жертвой стала Ксения — успешный менеджер, десять лет проработавшая в компании. Коллеги вспоминают ее как сильного и трудолюбивого человека: у девушки были два красных диплома и золотая медаль.

Подозреваемый Александр некоторое время находился рядом с ее окружением. Он проходил испытательный срок в соседней компании, но работу не получил. По словам собеседницы, мужчина давно проявлял навязчивое внимание к Ксении и другим женщинам.

При этом романтических отношений между ними не было. Ксения иногда помогала мужчине — могла купить еду, когда он жаловался на отсутствие денег. Знакомым мужчина говорил, что ему нравится «богатая девочка», у которой есть дом, квартира и машина.

После возвращения Ксении из командировки подозреваемый оказался у нее дома. Следствие допускает, что девушка могла сама впустить его, чтобы накормить — эту версию косвенно подтверждает тарелка с едой, которая стояла на столе.

Сначала мужчина задушил жертву. Когда она начала приходить в себя, он взял нож на кухне и нанес ей восемь ударов в шею. После убийства подозреваемый создал группу в соцсетях, куда добавил знакомых и бывших девушек, и начал выкладывать фотографии тела.

«Замочил богатенькую девочку», — писал он. Позже подозреваемый сам пришел в полицию и признался в убийстве.

Сейчас дело расследуется по статье об убийстве. Однако квалификация может измениться. Речь идет о более тяжкой статье, поскольку мужчину подозревают не только в расправе, но и в краже денег, которые Ксения откладывала на новую машину.

Коллеги погибшей добиваются более жесткой правовой оценки случившегося.

