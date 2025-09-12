Трагедия на Эльбрусе: два человека погибли из-за аварии на канатной дороге

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Трагедия на Эльбрусе: два человека погибли из-за аварии на канатной дороге

Фото: www.globallookpress.com/Tatyana Gritsenko

На Эльбрусе из-за схода троса на канатной дороге погибли два человека

Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант — частная компания ООО „МКД Эльбрус“) погибли два человека», — сообщил глава региона в социальной сети.

На месте происшествия работают экстренные службы, будет проведена проверка всех обстоятельств инцидента. В данный момент проводится эвакуация тел погибших.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за схода троса с ролика опоры.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков выразил соболезнования близким погибших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 14 тонн мусора собрали волонтеры на склонах Эльбруса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

