Трагедия на Эльбрусе: два человека погибли из-за аварии на канатной дороге
Обстоятельства произошедшего выясняются.
На Эльбрусе из-за схода троса на канатной дороге погибли два человека
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.
«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант — частная компания ООО „МКД Эльбрус“) погибли два человека», — сообщил глава региона в социальной сети.
На месте происшествия работают экстренные службы, будет проведена проверка всех обстоятельств инцидента. В данный момент проводится эвакуация тел погибших.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за схода троса с ролика опоры.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Коков выразил соболезнования близким погибших.
