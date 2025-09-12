Наведем чистоту: акция «Особенности национальной уборки» прошла во Владивостоке

На очистку берега Терека вышли студенты, школьники и ветераны СВО.

Фото, видео: 5-tv.ru

Акция «Особенности национальной уборки» прошла во Владивостоке

Всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки» добралась до Владикавказа. Субботник прошел на берегу реки Терек. На очистку набережных вышли студенты, школьники, спортсмены и ветераны спецоперации. После зарядки, которую провел серебряный призер Олимпийских игр Тамерлан Тменов, собравшиеся принялись наводить порядок.

«Уборка проходит как праздник. В этом есть простой советский подход, когда люди встречаются, когда объединяет труд, когда они вместе наводят порядок на родной земле, а после этого они празднуют и объединяются каждый в своей культуре. У нас многонациональная страна. В каждом регионе есть что-то свое уникальное, колоритное, свои традиции», — рассказала директор национального экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Экологический десант прошелся по всей стране. Северная Осетия приняла эстафету от Ямало-Ненецкого округа. За три года проведения акции в ней поучаствовали более 30 тысяч человек. Общими усилиями собрано более 300 тонн мусора.

