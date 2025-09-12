Более 140 миллиардов: Юлия Высоцкая озолотилась на аптечном бизнесе

Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Ей принадлежат доли в крупных компаниях.

Сколько Юлия Высоцкая заработала на аптеках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Телеведущая Высоцкая получает доход от аптечного бизнеса

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая получила значительный доход от аптечного бизнеса. Если точнее — около 140 миллиардов рублей. По данным из открытых источников, артистке принадлежат доли в 54 компаниях, среди которых известные аптечные сети. 

Помимо этого, Высоцкая активно развивает собственные проекты в кулинарной сфере: выпускает шоу, раскручивает сервис доставки еды, а также продает тренинги и курсы для женщин. Только за 2024 год ее деятельность в этой области принесла 422,4 миллиона рублей.

Кроме того, у Высоцкой есть доли в нескольких бизнесах супруга — 88-летнего режиссера Андрея Кончаловского. Семья владеет недвижимостью и автомобилями премиум-класса. В собственности Высоцкой находится загородный дом стоимостью 349 миллионов рублей, квартира в центре Москвы за 28 миллионов и несколько иномарок.

Известно, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году, а спустя два года официально оформили отношения. У супругов двое детей.

