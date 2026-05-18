Рэпер Icegergert выступит на фестивале «Мото Драйв» 7 июня

Фестиваль «Мото Драйв» пройдет 6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв». Гостей ждут шоссейно-кольцевые мотогонки, мотокросс, мотоджимхана, трюки от российских мотофристайлеров, выставка редких байков, а также музыкальная программа.

В воскресенье, 7 июня, на сцену выйдет рэпер Icegergert — один из главных новых голосов сцены. В 2024 году он стал резидентом объединения GAZ, через год получил награду VK Музыка за самый стремительный взлет (рост слушателей в 20 раз), вошел в шорт-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка», а в феврале 2026-го выпустил альбом «Глаз Бога», закрепившийся на вершинах чартов.

Днем ранее, 6 июня, перед публикой выступит инди-рок-группа «Сироткин».

Для гостей также проведут экскурсии в боксы, встречи с райдерами, автограф-сессии. Детей ждут аниматоры, джимхана на беговелах, аквагрим, мастер-классы по созданию бандан и браслетов, а также талисман автодрома — рысь Сид.

Билеты — на сайте автодрома. Дети до шести лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

