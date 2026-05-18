Работала на четырех работах: профессиональные спортсмены массово уходят на OnlyFans

Американские спортсмены ушли на OnlyFans из-за нехватки денег

В США профессиональные спортсменки все чаще начинают зарабатывать на платформе OnlyFans, пытаясь покрыть расходы на тренировки, поездки и жизнь. Как сообщило New York Post, особенно остро проблема ощущается у представителей нишевых видов спорта, включая пляжный волейбол.

Волейболистка Эйвери Поппинг рассказала, что ежегодно тратит около 50 тысяч долларов на участие в соревнованиях, перелеты, гостиницы, работу тренеров и экипировку. Большую часть расходов ей приходится оплачивать самостоятельно.

По словам спортсменки, в 2024 году она зарегистрировалась на OnlyFans по совету другой спортсменки, а спустя некоторое время получила официальный спонсорский контракт с платформой.

Сейчас подписка на ее VIP-страницу стоит почти десять долларов в месяц. После вычета комиссии платформа приносит ей более 2,5 тысячи долларов ежемесячного дохода.

Еще одна американская волейболистка — 34-летняя Фалин Фоноимоана — призналась, что за годы карьеры ей неоднократно приходилось совмещать спорт сразу с несколькими работами.

«Я должна была восстанавливаться и тренироваться, а вместо этого работала, чтобы оплатить аренду и еду для ребенка», — пожаловалась спортсменка.

Фоноимоана отметила, что публикует на платформе фотографии в бикини, спортивный и фитнес-контент, однако не размещает откровенные снимки.

«Мы одеты не меньше, чем обычно. Это та же самая форма, просто за просмотр теперь платят», — объяснила волейболистка.

По информации компании, сейчас OnlyFans сотрудничает примерно с 285 профессиональными спортсменами из разных дисциплин — от серфинга до мотоспорта и бобслея.

Многие федерации не способны полноценно финансировать своих атлетов. Например, американская ассоциация волейбола выплачивает стипендии лишь четырем лучшим командам, а остальным спортсменам приходится самостоятельно искать деньги на карьеру.

Несмотря на неоднозначную репутацию платформы и ограничения на демонстрацию ее логотипов во время турниров, многие спортсменки признают, что такой заработок помогает им продолжать карьеру и оставаться в профессиональном спорте.

