Мишустин: доля ИТ-отрасли в ВВП России выросла в два раза за шесть лет

Светлана Стофорандова Журналист

Эта сфера остается одной из самых быстрорастущих в экономике страны.

За последние шесть лет доля российской ИТ-отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны увеличилась в два раза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике. За шесть лет ее доля в структуре ВВП страны удвоилась», — сказал Мишустин.

Глава кабмина также подчеркнул, что России необходимо не просто копировать ушедшие западные разработки, а действовать на опережение.

«Не просто создавать аналоги продуктов, чтобы закрыть потребности организаций, но и прогнозировать изменения», — отметил премьер-министр страны.

Для развития отечественного ИТ-сектора правительство внедрило ряд льгот. Компании могут учитывать расходы на российское программное обеспечение в налоговой декларации по двойному коэффициенту, а также использовать ускоренную амортизацию ПО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2026 году ИТ-сфера стала наиболее прибыльным направлением для россиян. Однако высокие доходы доступны лишь опытным специалистам и программистам редких квалификаций.

