Противник не жалуется: как работают российские дроны и артиллерия на харьковском направлении

В Харьковской области бойцы форсировали реку Волчья и закрепились на новом плацдарме. В то же время разведчики наблюдают за передвижением боевиков и перехватывают вражеские беспилотники, не давая им долететь до цели. По дронам бьют в том числе из артиллерии. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова следит за работой расчетов.

Сейчас дрон «Сыч» перехватывает картинку расчета БПЛА ВСУ на харьковском направлении. Как и его пернатый «тезка», этот разведчик хорошо охотится. Группировка войск «Север» может засечь вражеское «крыло» на взлете и видеть весь его маршрут.

«То, что у них на видео, то и мы ловим. Да, по карте мы смотрим, определяем по местности. В местности же изучаем карты», — пояснил оператор подавления дронов с позывным «Волк».

Когда БПЛА противника ищет цель, он сам выдает — две. Одни подразделения разбираются с самим дроном, другие — бьют по месту, откуда его запустили.

Все чаще артиллерия работает против операторов малой авиации. Вот и сейчас цель — пункт управления БПЛА противника. Получив координаты от разведки, в бой вступает расчет «Гиацинта-Б». Работают с закрытой огневой позиции.

«Бывает, да, работаем на подавление, но основная работа — это непосредственно с корректировкой, с глазами. Задачу выполняем на разном расстоянии, до 40 километров. Работаем осколочно-фугасными боеприпасами, в основном на полном заряде, по скоплению, по пулам противника. Ну и основная задача — это контроль мостов, переправ», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Купа».

152-й калибр позволяет бить по крупным, хорошо защищенным целям. Ручного труда, помимо артиллерийской работы, хватает. Из-за скопления вражеских дронов, позицию тщательно и быстро маскируют, а само буксируемое орудие периодически перекатывают.

«От 45 до 50 килограммов вес снаряда плюс заряда. Заряд чуть поменьше весит. Справляемся, все получается. В среднем полторы-две минуты где-то, а если маскировка более-менее массивная то плюс-минус еще там три-четыре минутки накидываем, чтобы успеть все это сделать — размаскироваться и отработать по неприятелю», — отметил заместитель командира огневого взвода, заряжающий с позывным «Джин».

Командир орудия с позывным «Кабан» пришел по контракту полтора года назад. Говорит, что повезло попасть в артиллерию к опытным командирам, которые всему научили.

«Чем больше у нас практики, тем меньше у нас заминок и каких-либо проблем. Чем чаще работает орудие, соответственно, тем лучше оно работает. Работу ведем всегда на отлично, жалоб со стороны противника не поступало», — подчеркнул командир орудия, командир огневой позиции с позывным «Кабан».

С поддержкой БПЛА разведки артиллерия на харьковском направлении стала еще более опасной. Расчеты нарушают снабжение, срывают ротацию противника и прикрывают наступление наших штурмовиков.

