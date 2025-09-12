В США мужчина похитил девочку и много лет спустя убил их общего сына

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Следствие раскрыло немало ужасающих деталей трагедии.

В США мужчина похитил девочку и женился на ней

Фото: www.globallookpress.com/Alfie Cosgrove

В США мужчина по имени Франклин Делано Флойд похитил пятилетнюю Сюзанну Мари Севакис, воспитал под вымышленным именем и женился на ней. Кошмар на этом не кончился — спустя десятилетия маньяк убил их шестилетнего сына Майкла. Об этом сообщает People.

В 1990 году Сюзанна была найдена мертвой на обочине дороги — предположительно, Флойд переехал ее на автомобиле. Будучи в неволе, девушка родила от своего похитителя сына — Майкла. В 1994 году маньяк похитил мальчика из школы и исчез.

«Майкл вел себя, как обычный шестилетний ребенок. Иногда он был неконтролируемым. Это вывело Флойда из себя», — рассказал агент ФБР Скотт Лобб.

Флойд признался, что дважды выстрелил мальчику в затылок. Тело ребенка так и не было найдено.

Сюзанна была воспитана Флойдом под именем Шэрон Маршалл. Она училась с отличием, получала стипендию в Технологическом университете Джорджии. Похититель и жертва жили в Тампе, Сюзанна работала танцовщицей. Они поженились в 1989 году.

Флойда арестовали. Он умер в камере смертников во Флориде в 2023 году. Следствие продолжается, расследование вскрыло многие детали трагедии — например, тот факт, что мужчина ответственен за смерть танцовщицы Шерил Коммессо.

