Педофилия под маской заботы: учительница год насиловала школьника в кладовке

В США учительница год насиловала 11-летнего школьника в кладовке

В США задержали 46-летнюю школьную учительницу Сесилию Мюллер по обвинению в систематическом насилии над 11-летним ребенком. Об этом сообщило издание Fox News.

Основанием для задержания женщины стали показания ее бывшего ученика, которому на текущий момент исполнилось 20 лет. Молодой человек обратился в полицию с заявлением, в котором подробно описал события десятилетней давности.

По его словам, Мюллер практиковала специфический подход к обучению: она выделяла в классе группу «фаворитов», с которыми вела интимные беседы, демонстрировала им откровенные музыкальные клипы и даже включала порнографические фильмы во время занятий. Кроме того педагог принуждала несовершеннолетних учеников к поцелуям друг с другом.

Насилие в отношении заявителя происходило в подсобном помещении учебного заведения. Учительница регулярно уводила мальчика в школьную кладовку, где подвергала его сексуальным действиям и целовала.

Подобные инциденты продолжались на протяжении целого года, после чего Мюллер потребовала от ребенка строгого сохранения тайны.

В настоящее время полицейские детективы проводят проверку и пытаются установить личности других возможных жертв подозреваемой, учитывая ее стаж работы и методы взаимодействия с детьми.

