Путин: мир будущего — не для эгоистов в киберпространстве

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Искусственный интеллект — ценный инструмент, но ему никогда не затмить потенциал человека.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Диалог между представителями разных культур особенно важен в эпоху стремительного развития технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Особую значимость диалог культур приобретает сейчас, в эпоху стремительного развития технологий», — сказал глава государства.

Он отметил, что искусственный интеллект — это инструмент, который открывает огромный простор для развития самых разных сфер жизни.

«Технологии способствуют ускоренному распространению идей. ИИ анализирует объемы данных и предсказывает тенденции развития», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на бесконечных возможности ИИ, создатель будущего — человек, «мастер и творец».

«Человечеству предстоит освоить новую реальность. Мир будущего — мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, а людей, которые ценят любовь и дружбу, дорожат близкими, понимают связь с обществом», — сказал Путин.

