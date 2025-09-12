«Заметное обновление»: Путин о новых именах в российской литературе, музыке и кино

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы, отметил глава государства.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Путин отметил появление новых имен в российской литературе, музыке и кино

В разных сферах культурной жизни России происходит заметное обновление, появляются новые имена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Набирают новую силу творческие объединения и союзы, в том числе Союз писателей России, который консолидирует в своих рядах ярких представителей литературного сообщества. Во главе ведущих театров, музыкальных и художественных коллективов встают молодые творцы», — отметил глава государства.

Президент считает появление новых имен в российской культуре позитивным явлением, которое «отражает здоровые процессы преемственности». Путин подчеркнул, что этой тенденции, в том числе способствует и государственная политика.

«В России на законодательном уровне закреплены задачи всесторонней поддержки молодежи, содействия в реализации прав на свободу всех видов творчества, помощи в части раскрытия талантов...» — заключил президент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

