Путин провел рабочую встречу с министром культуры Любимовой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Российский лидер поднял вопрос о квотах на прокат иностранного кино.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер в беседе с Любимовой поднял вопрос о квотах на прокат иностранного кино.

«Мы прорабатываем возможность сохранить долю российского кино и остаемся на стороне начинаний поддержки российского кино. Пока не спешат к нам возвращаться зарубежные фильмы. Наш кинопрокат представлен фильмами дружественных стран и режиссерами, которые хотят прокатываться в России. Но со временем помощь российскому кинематографу в этом направлении, думаю, будет необходима», — заявила Любимова в ответ.

По ее словам, люди, которые раньше ходили на иностранные фильмы в кинотеатры, в настоящий момент смотрят отечественные кинокартины в прокате и начали лучше разбираться в российских лентах, начали обсуждать киноработы, спорить относительно них, хвалить и критиковать, что помогло отечественному рынку набрать обороты развития.

Российский лидер прилетел в Санкт-Петербург в пятницу с рабочей поездкой. Путин выступил на Международном форуме объединенных культур, который продлится до 13 сентября. Впервые Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур прошел в 2012 году. Он представляет собой площадку для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума 2025 года — «Возвращение к культуре — новые возможности».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал о новых именах в российской литературе, музыке и кино.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:22
Рэпер Ice Cube пользуется смартфоном 2017 года
23:16
Не в первый раз: в Литве самолет прервал посадку из-за НЛО
23:05
Больше 30 лет: в Финляндии врач хранил тела своих родителей в холодильнике
23:04
Жизнь без боли: как победить мигрень
22:45
В День города в Москве пройдет уникальный балетный спектакль под открытым небом
22:45
Исполнилось 130 лет: жительницу Узбекистана признали старейшей женщиной планеты

Сейчас читают

«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Центробанк снизил ключевую ставку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео