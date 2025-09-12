Путин провел рабочую встречу с министром культуры Любимовой

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер в беседе с Любимовой поднял вопрос о квотах на прокат иностранного кино.

«Мы прорабатываем возможность сохранить долю российского кино и остаемся на стороне начинаний поддержки российского кино. Пока не спешат к нам возвращаться зарубежные фильмы. Наш кинопрокат представлен фильмами дружественных стран и режиссерами, которые хотят прокатываться в России. Но со временем помощь российскому кинематографу в этом направлении, думаю, будет необходима», — заявила Любимова в ответ.

По ее словам, люди, которые раньше ходили на иностранные фильмы в кинотеатры, в настоящий момент смотрят отечественные кинокартины в прокате и начали лучше разбираться в российских лентах, начали обсуждать киноработы, спорить относительно них, хвалить и критиковать, что помогло отечественному рынку набрать обороты развития.

Российский лидер прилетел в Санкт-Петербург в пятницу с рабочей поездкой. Путин выступил на Международном форуме объединенных культур, который продлится до 13 сентября. Впервые Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур прошел в 2012 году. Он представляет собой площадку для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума 2025 года — «Возвращение к культуре — новые возможности».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал о новых именах в российской литературе, музыке и кино.

