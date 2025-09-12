Исполнилось 130 лет: жительницу Узбекистана признали старейшей женщиной планеты

Жительницу Узбекистана признали старейшей женщиной планеты

Жительница Ферганской области Узбекистана Хувайдо Умарова признана самым пожилым человеком в мире. Ей исполнилось 130 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что для подтверждения возраста женщины Бувайдинский районный отдел юстиции обратился в суд. В результате заседания официально установили, что Хувайдо Умарова родилась 1 января 1895 года в Бувайдинском районе Ферганской области.

Заседание проходило выездным форматом. Кокандский межрайонный суд по гражданским делам рассмотрел материалы прямо в многофункциональном центре «Каракум». Суд подтвердил факт рождения Умаровой, несмотря на то, что архивные документы о дате ее появления на свет не сохранились.

Таким образом Узбекистан стал страной, где проживает старейший житель планеты.

Ранее свой день рождения отметила старейшая жительница Чехии Блажена Страхотова — ей исполнилось 108 лет. Несмотря на солидный возраст, Страхотова сохраняет активность и жизненную энергию. Она старается как можно больше двигаться и ежедневно уделяет спорту не менее получаса.

