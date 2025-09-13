Подставы на дорогах: как водителей обманывают через ДТП

В Подмосковье задержали группу автоподставщиков

В Подмосковье задержали группу автоподставщиков, которые организовали не менее шести аварий, чтобы незаконно получить страховые выплаты. За год участники банды «заработали» более два миллиона рублей. «Известия» разобрались в деталях схемы и способах защиты водителей от мошенников.

Арест банды

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, преступная группа действовала в Мытищах с 2024 года. Сообщники устраивали аварии на перекрестках с круговым движением: догоняли грузовики на легковых автомобилях и попадали им в «слепую зону», а затем поврежденные машины подставлялись под удар. В результате им удалось получить более 2 млн рублей от страховых компаний.

В двух случаях выплаты не были произведены по причинам, не зависящим от банды. Всего в группе было пять человек, все они задержаны.

«Следователем возбуждено шесть уголовных дел по статьям 30, 159.5 и 159.5 УК РФ, которые объединены в одно производство. Фигуранты находятся под стражей», — уточнила Волк.

Автоподставы — классика мошенничества

Юристы называют подобные аварии с участием большегрузов и на круговых развязках классикой страховых махинаций. В Москве в прошлом году суд рассмотрел дело о более чем 300 подставных ДТП с ущербом на сотни миллионов рублей.

Во многих случаях использовался старый Bentley 2007 года, который подрезал грузовики так, что избежать столкновения было невозможно. Полученные выплаты у жертв доходили до 2 млн рублей. За рулем всегда был один и тот же 29-летний москвич, помощник адвоката по страховым делам. Иногда вместо него в схему включался серый Nissan с другим участником. Всего в автопарке банды насчитывалось около 10 машин. Следствие оценивает общий ущерб, а соучастникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат Валентин Петрюк отметил, что такие схемы достаточно распространены и наносят страховым компаниям крупный ущерб. По данным ВСС, в прошлом году мошенники получили как минимум три миллиарда рублей через автострахование.

Развитие схем

Страховое мошенничество выделили в отдельную статью УК РФ в 2012 году. Верховный суд позже уточнил, что инсценировка ДТП для получения выплаты — это преступление по статье о мошенничестве в сфере страхования.

С 2018 года цифровые технологии изменили процесс урегулирования: через мобильные приложения и фотофиксацию по европротоколу можно получить до 400 тыс. рублей при отсутствии споров. «Это удобно для добросовестных водителей, но мошенники тоже используют такие возможности», — пояснил юрист Шон Бетрозов.

В 2025 году Банк России подтвердил актуальные лимиты выплат: 400 тыс. рублей — при фотофиксации без споров, 100 тыс. — без фотофиксации и 200 тыс. — при разногласиях. Российский союз автостраховщиков прекратил поддержку старого приложения «ДТП. Европротокол» и перешел на «Госуслуги Авто» и альтернативные инструменты фиксации.

По словам Бетрозова, это привело к усложнению схем мошенников: простые подрезы и торможения уступили место более хитрым сценариям, включая праворульные японские авто с дорогими запчастями для завышения ущерба, нарушения на круговых развязках и «скользкие» контакты на парковках. К схеме часто добавляют гражданские иски, чтобы взыскать суммы сверх ОСАГО.

Также изменились каналы работы: появились псевдоюристы, выкупающие права требования, и «помощники», которые сопровождают «потерпевшего» и направляют оформление в нужное русло. Страховые компании в ответ усилили антифрод-аналитику, сверку данных, видеозаписи и контроль VIN-номеров и участников ДТП.

Сложности выявления

Автомобильные мошенники преследуют две цели: обмануть страховую для максимальной выплаты и записать второго водителя «виновным» для взыскания дополнительных сумм через иски.

«Чаще всего жертвами становятся новички, водители без видеорегистраторов и коммерческий транспорт с слепыми зонами», — сказал Бетрозов.

Это создает финансовую угрозу, повышает КБМ и может привести к судебным расходам.

Петрюк отметил, что раскрываемость подобных дел низкая из-за недостатка сотрудников и слабого взаимодействия с страховыми компаниями. Для защиты страховщики проводят экспертизы, используют ИИ и автотехнические проверки. На периферии страны схемы работают активнее, так как там меньше камер.

Госдума предложила законопроект о наказании за организацию автоподстав: до четырех лет лишения свободы, а в случае группы лиц или тяжкого вреда — до семи лет. Председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что нынешние нормы не позволяют адекватно пресекать такие действия, так как они выходят за рамки обычного мошенничества.

Защита от автоподстав

Для защиты водителям рекомендуют сохранять спокойствие, фиксировать все детали: фотографии общих планов, следов торможения, дорожной разметки, повреждений, дорожных знаков и камер наблюдения. Включать видеозапись и озвучивать важные моменты: время, место, кто за рулем и повреждения. Если вторые участники настаивают на быстром оформлении — лучше вызвать инспектора.

При оформлении по европротоколу важно соблюдать лимиты, правильно фотографировать и не брать на себя чужую вину. После ДТП стоит уведомить страховую, передать фото и видео, а при сомнительных предложениях «помощников» оценивать риски.

«Схемы стали умнее, но закон предусматривает реальные сроки наказания. Главный инструмент защиты — полная фиксация обстоятельств и отказ от сомнительных компромиссов ради экономии времени», — заключил Бетрозов.

