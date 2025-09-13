В Москве начались мероприятия в День города

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 12 0

Столица России отмечает 878-летие масштабной программой

События в Москве в День города сегодня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москве исполнилось 878 лет

В Москве 13 сентября начались торжества в честь 878-летия города, пишет mos.ru. День города традиционно стал одним из самых ярких праздников осени. В этом году центральной темой мероприятий стали история и современное развитие столицы.

Праздничные события проходят по всей Москве — в центре, на площадках форума «Москва 2030», на ВДНХ, в парках, музеях, районах, культурных учреждениях и даже в транспорте. Всего запланировано 138 мероприятий. Москвичей и гостей города ждут шоу, концерты, лекции, мастер-классы, викторины, парады, театральные постановки, фестивали и экскурсии.

На улицах, в метро и наземном транспорте появились специальные украшения: флаги, баннеры и медиаэкраны с поздравлениями и викторинами о Москве. Архитектурная подсветка работает в праздничном режиме, а на электробусах появились символы города.

Так, на Кольцевой линии метро уже прошел парад поездов — от ретропоезда «Сокольники» до «Москва-2024». В вестибюлях и на платформах звучат поздравления от известных артистов.

На Северном речном вокзале проходит семейный праздник с героями транспорта Метрошей и Лучиком. Гости могут принять участие в мастер-классах, викторинах, встречах с футболистами и получить бесплатное мороженое.

На ВДНХ состоятся концерты, 3D-шоу у фонтана «Дружба народов», лекции, экскурсии и фестиваль МФТИ. Вечером запланировано уникальное световое представление «Кольца Москвы».

В инновационном центре «Сколково» проходят показательные выступления по вейкбордингу, а на Манежной площади откроется гастрономический фестиваль. На Болотной площади — концертная программа и дискотека для молодежи.

В парках, на улицах и в районах пройдут тематические фестивали, исторические реконструкции, флешмобы, выступления артистов и мастер-классы. Особое внимание уделено детским и семейным активностям.

Более подробно ознакомиться с праздничной программой можно по ссылке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:44
В Москве начались мероприятия в День города
11:30
Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО
11:14
Весь в гипсе и стразах: Элтон Джон испугал фанатов фото из больницы
10:57
Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
10:28
В Ленобласти стартовал гастрофестиваль «Балтика Фест»
10:12
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет

Сейчас читают

Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео