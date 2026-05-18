Новая Атлантида? Археологи нашли древний город на дне озера Иссык-Куль

В Киргизии нашли древний город на дне озера Иссык-Куль

Международная экспедиция обнаружила на дне знаменитого киргизского озера Иссык-Куль остатки средневекового города, который ученые уже называют «киргизской Атлантидой». Об этом сообщил Институт археологии РАН.

По мнению исследователей, город ушел под воду около 500 лет назад в результате мощного землетрясения и с тех пор скрывался в толще воды.

Что нашли на дне озера

Работы проходили в рамках совместного проекта Института археологии РАН и Национальной академии наук Киргизии при участии добровольцев Русского географического общества. Исследования велись на северо-западном побережье Иссык-Куля на глубинах от 0,5 до четырех метров.

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кирпичные здания, кольцевые конструкции из обожженной глины (остатки тандыров или производственных горнов), жернова мельниц, керамическую посуду, кости животных и шлак — отходы от переработки металла.

На отдельных участках подводные археологи нашли нетронутый культурный слой — почву со следами человеческой деятельности. Находка говорит о том, что люди жили здесь долгое время, строили и перестраивали здания.

Мусульманское кладбище

Рядом с руинами зданий исследователи задокументировали мусульманский некрополь площадью около 300 на 200 метров. Захоронения датируются XIII–XIV веками. Тела погребены в соответствии с исламскими традициями — на правом боку лицом в сторону Мекки.

Ученые извлекли останки для дальнейшего изучения. По словам археологов, находка кладбища имеет огромное значение для понимания религиозной жизни региона.

Торговый центр на Великом шелковом пути

По мнению исследователей, обнаруженный город был важным торговым центром на одном из маршрутов Великого шелкового пути.

Через этот регион проходили караванные пути из долины Чуя в Китай через перевал Бедель. Здесь перевозили шелк, металлы, специи и другие товары, а также распространялись религиозные и культурные идеи.

Почему город оказался под водой

Основная версия ученых — мощное землетрясение, произошедшее в начале XV века. Горы Тянь-Шань — сейсмически активный регион. Подземные толчки могли привести к опусканию больших участков суши и их затоплению водами озера.

Многие кирпичи, обнаруженные на дне, несут следы повторного обжига, что может говорить о мощном пожаре, который случился непосредственно перед катастрофой.

Дальнейшие исследования

Осенью 2026 года, после обработки всех полевых материалов, в медиастудии Русского географического общества будет представлен подробный доклад об экспедиции.

Совместный анализ данных с палеосейсмологами, геологами и лимнологами позволит уточнить дату и масштабы природной катастрофы.

