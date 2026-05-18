Залог собран: экс-глава офиса Зеленского Ермак может выйти из-под стражи

Экс-глава офиса Зеленского Ермак может выйти из-под стражи

За бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака полностью внесли назначенный судом залог. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд страны.

«За Ермака внесли уже полную сумму залога», — говорится в Telegram-канале.

По данным источника, речь идет о 140 миллионах гривен — это около 3,1 миллиона долларов.

Ранее Ермак, которого обвиняют в коррупции и отправили под стражу на 60 суток, заявлял, что не располагает средствами для внесения такой суммы. При этом экс-глава офиса Зеленского отмечал, что у него достаточно знакомых и связей, которые могут помочь решить вопрос с залогом.

После решения суда его адвокаты сообщили о намерении подать апелляцию на избранную меру пресечения.

Дополнительные сложности, по словам защиты, возникли и с банковскими переводами. Адвокат Игорь Фомин утверждал, что украинские банки якобы отказывались проводить операции, связанные с перечислением денег на залог для бывшего чиновника.

