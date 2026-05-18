«Четыре отдельных типа»: ученые начали классифицировать пришельцев

Американские уфологи заявили о четырех формах пришельцев после изучения НЛО

Американские исследователи вновь заговорили о возможном существовании инопланетных форм жизни после изучения материалов, связанных с предполагаемыми крушениями НЛО. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на физика и исследователя Хэла Путхоффа.

По словам ученого, люди, принимавшие участие в изучении обломков неизвестных объектов, рассказывали ему как минимум о четырех разных типах внеземных существ.

Путхофф уточнил, что лично не работал с подобными материалами и не видел доказательства собственными глазами. Однако, по его словам, он доверяет источникам, с которыми общался, и считает их рассказы заслуживающими внимания.

Интерес к теме НЛО в США заметно усилился после заявлений президента Дональда Трампа о необходимости раскрыть больше информации о неопознанных летающих объектах и возможных контактах с пришельцами.

После этого в американских СМИ и интернете начали активно появляться фотографии, видеозаписи и документы, связанные с предполагаемыми случаями наблюдения НЛО.

Как отметило издание, часть рассекреченных материалов американских спецслужб содержит сведения об анализе фрагментов объектов, которые, предположительно, могли иметь внеземное происхождение.

