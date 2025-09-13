Весь в гипсе и стразах: Элтон Джон испугал фанатов фото из больницы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

В его палате можно увидеть много шаров, цветов и открыток.

Фото: Элтон Джон испугал фанатов фотографиями из больницы

Фото: www.globallookpress.com/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Элтон Джон опубликовал фото из больницы в гипсе и стразах

Британский музыкант Элтон Джон не на шутку заставил волноваться своих поклонников — на этот раз 78-летний артист опубликовал в личном блоге снимок из «больничной палаты». Как выяснилось в итоге, это были съемки сиквела культовой комедии «Spinal Tap II: The End Continues».

На фото певец лежит в кровати с воротником, фиксирующим шею, а также в гипсе. Все это было украшено стразами и блестками — как и любит артист. На самом Элтоне были огромные очки с украшениями. Атмосфера вокруг была максимально реалистичной: шары, открытки и цветы, словно к нему пришли посетители.

Но на самом деле все это происходило на съемочной площадке, а вокруг стояли камеры. Стало ясно: артист показал подписчикам сцену из будущего кино.

Элтон Джон на «больничной койке» во время съемок «Spinal Tap II». Instagram*/eltonjohn

Создатели «Spinal Tap II» обещают, что сиквел будет не менее ироничным, чем оригинал, а сам Элтон Джон в очередной раз показал, как умело он может разыгрывать поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежен.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:44
В Москве начались мероприятия в День города
11:30
Бойцы ВС РФ отрабатывают свои навыки до автоматизма. Лучшее видео из зоны СВО
11:14
Весь в гипсе и стразах: Элтон Джон испугал фанатов фото из больницы
10:57
Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
10:28
В Ленобласти стартовал гастрофестиваль «Балтика Фест»
10:12
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет

Сейчас читают

Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео