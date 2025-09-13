Бывший дворецкий принцессы Дианы: развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежен

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Герцогиня Сассекская с самого начала боролась за «звездную роль» в королевской семье.

Разведутся ли принц Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com

Бывший сотрудник Букингемского дворца Пол Бэррелл заявил, что брак принца Гарри и его супруги Меган Маркл обречен. Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mail.

По его словам, с самого начала герцогиня Сассекская хотела получить «звездную роль» в королевской семье, но так и не смогла принять общие правила.

«Я не думаю, что Меган когда-либо рассматривала себя как второстепенное действующее лицо. Она хотела быть звездой, но всегда оставалась бы на втором плане по сравнению с будущей королевой Кэтрин», — отметил Бэррелл в интервью Daily Mail.

Бывший слуга королевы Елизаветы II и личный дворецкий принцессы Дианы пояснил, что Меган было трудно понять британские традиции и протоколы.

«В браке Гарри и Меган изначально была трещина — столкновение двух культур. Однажды она даст о себе знать», — заявил он.

К тому же Бэррелл добавил, что Гарри, который привык к разнообразной жизни при дворе, теперь в Монтесито «сидит без дела и не понимает, какова его роль». В это же время Меган строит карьеру в Голливуде и может пойти в политику.

«Почему бы ей не стать губернатором Калифорнии?» — подытожил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Меган Маркл рассказала о пережитых в королевской семье страданиях. Ей приходилось соблюдать дресс-код.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

