Виктория Алакоз
Российские силы продолжают активное продвижение в зоне СВО.

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Российские силы освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — рассказали в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

