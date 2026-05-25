Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть

К поискам пропавшей семьи Усольцевых подключили нейросеть

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых перешли к обследованию ранее недоступных территорий. Как сообщило издание aif.ru, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подняли в воздух беспилотники, а полученные снимки планируют обработать при помощи нейросети.

Поиски Усольцевых продолжили с воздуха

На место исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери вновь выехали спасатели, следователи и волонтеры. Сейчас специалисты сосредоточились на участках горно-таежной местности, которые невозможно было полноценно проверить в зимний период из-за большого количества снега.

Представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала, что задействовали современную технику. В поисковую группу вошли координатор, связист, оператор беспилотного летательного аппарата, аналитик и картограф.

«Общий трек полетов за два дня порядка 337 км, сделано 13533 фото. На месте — координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию. Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега», — сказала Серафима Чооду.

Все материалы, собранные беспилотниками, предстоит тщательно изучить. По словам представителя отряда, плотное покрытие местности стало возможным именно благодаря имеющейся у поисковиков аппаратуре.

«Покрытие довольно плотное, но возможно оно только при наличии такой техники, как у нас», — отметила Серафима Чооду.

Группа продолжает работать в тайге уже третьи сутки. После завершения текущего этапа участники операции вернутся с места поисков, а специалисты займутся анализом собранных снимков.

Дело об исчезновении семьи Усольцевых

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время поездки в Красноярском крае. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь. Их автомобиль позднее обнаружили на окраине населенного пункта, где его оставили перед маршрутом.

С момента исчезновения семьи выдвигались разные предположения о произошедшем, в том числе о нападении животных или намеренном отъезде. Официально основной остается версия о несчастном случае. Поиски Усольцевых продолжаются спустя почти восемь месяцев после их пропажи.

