Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

В тайге обследуют участки, которые зимой скрывал глубокий снег.

Нашли ли Усольцевых: новые детали поисков семьи в тайге

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

К поискам пропавшей семьи Усольцевых подключили нейросеть

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых перешли к обследованию ранее недоступных территорий. Как сообщило издание aif.ru, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подняли в воздух беспилотники, а полученные снимки планируют обработать при помощи нейросети.

Поиски Усольцевых продолжили с воздуха

На место исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери вновь выехали спасатели, следователи и волонтеры. Сейчас специалисты сосредоточились на участках горно-таежной местности, которые невозможно было полноценно проверить в зимний период из-за большого количества снега.

Представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала, что задействовали современную технику. В поисковую группу вошли координатор, связист, оператор беспилотного летательного аппарата, аналитик и картограф.

«Общий трек полетов за два дня порядка 337 км, сделано 13533 фото. На месте — координатор, связист, оператор БПЛА, аналитик и картограф. Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию. Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега», — сказала Серафима Чооду.

Все материалы, собранные беспилотниками, предстоит тщательно изучить. По словам представителя отряда, плотное покрытие местности стало возможным именно благодаря имеющейся у поисковиков аппаратуре.

«Покрытие довольно плотное, но возможно оно только при наличии такой техники, как у нас», — отметила Серафима Чооду.

Группа продолжает работать в тайге уже третьи сутки. После завершения текущего этапа участники операции вернутся с места поисков, а специалисты займутся анализом собранных снимков.

Дело об исчезновении семьи Усольцевых

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года во время поездки в Красноярском крае. Семья отправилась к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и после этого перестала выходить на связь. Их автомобиль позднее обнаружили на окраине населенного пункта, где его оставили перед маршрутом.

С момента исчезновения семьи выдвигались разные предположения о произошедшем, в том числе о нападении животных или намеренном отъезде. Официально основной остается версия о несчастном случае. Поиски Усольцевых продолжаются спустя почти восемь месяцев после их пропажи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
25 мая
Нашли зацепки? Как проходят поиски пропавшей семьи Усольцевых
24 мая
В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
21 мая
Волонтеры продолжат поиски семьи Усольцевых с применением нового оборудования
20 мая
Тайга хранит молчание? — Новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
17 мая
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
15 мая
Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
11 мая
Такого еще не было: в Минском сельсовете сделали заявление об исчезновении Усольцевых
5 мая
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
29 апр
Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги
28 апр
«Тайга свое берет»: после исчезновения Усольцевых в лесах пропал спецназовец
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Тайная сторона Близнецов: астролог раскрыла правду о воздушном знаке зоди...

Последние новости

19:40
Психолог назвала причины тревожности у людей
19:20
Увидят с неба: к поискам Усольцевых подключили нейросеть
19:05
Айфон хуже? Эксперты оценили потребность в покупке дорогих смартфонов
18:55
У Украины нет шансов? Западные системы ПВО бессильны перед российскими ракетами
18:50
«Самый сильный человек планеты» поделился секретами тренировок
18:42
Сибирский урожай: глава Омской области доложил президенту об успехах в сельском хозяйстве

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
Филипп Киркоров подал в суд на Telegram-канал из-за фейков о его долгах
Что срочно нужно сделать в теплице перед посадкой рассады: инструкция для дачников
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео