Анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Объясняться за поступок врачу пришлось в суде.

Анестезиолог занялся сексом с медсестрой во время операции

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Metro: в Англии судят анестезиолога за секс с медсестрой во время операции

В Англии анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой. В результате он оказался в суде, пишет Metro.

Известно, что доктор Сухейль Анджу Анджум оставил пациента под общим наркозом прямо во время операции и поручил наблюдение другому медработнику. Затем он отправился в соседнюю операционную, где занялся сексом с медсестрой.

В интересном положении пару застукала другая медсестра, которая и сообщила о случившемся руководству. Как говорит женщина, у подруги Анджума были спущены брюки, а доктор уже застегивал форму. Всего медик отсутствовал восемь минут. Как уточняет издание, пациент не пострадал, операция завершилась успешно и без осложнений.

В суде врач признал факт интимной связи с коллегой и согласился, что его действия могли подвергнуть пациента риску. Анджума заявил, что раскаивается в содеянном.

«Это было, мягко говоря, позорно. Я подвел всех — пациента, коллег и себя», — сказал он.

Как объяснил свой поступок медик, на тот момент у него были проблемы в семье, и он переживал «стрессовое время»: его младшая дочь родилась недоношенной, что оказало большое влияние на его психическое здоровье и личную жизнь. Теперь анестезиологу грозит пожизненный запрет на занятие врачебной деятельностью. Слушания по данному делу продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что пара из Британии вырастила уникальную сосну, дающую семена стоимостью 6000 долларов. Растение известно как «сосна динозавров».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Под теплым пледом: ТОП-7 осенних фильмов в ненастную погоду
14:20
Анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой
13:56
Чемпионат по рытью могил на скорость прошел в Венгрии
13:38
«Уже круги намотал»: Михаил Турецкий заново учится ходить после операции
13:22
В Аргентине заявили о прекращении «родильного туризма» из России
13:06
«Можно было купить»: аналитик поставил под сомнение подлинность наград Алехина

Сейчас читают

Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео