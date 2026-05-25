«Сделано в Италии»: ирландский журналист показал дроны на месте удара ВСУ в Старобельске

Западные СМИ уверяют, что не располагают независимым подтверждением всех обстоятельств произошедшего в ЛНР.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Ирландский журналист Боуз показал дроны на месте удара ВСУ в Старобельске

Одним из иностранных медиа, показавших миру кадры разрушений в Старобельске, стало британское агентство Reuters.

В своей публикации журналисты использовали сдержанные формулировки, отмечая, что не располагают независимым подтверждением всех обстоятельств произошедшего. И, соответственно, не могут сделать однозначных выводов о том, кто именно несет ответственность.

Хотя некоторые участники пресс-тура даже смогли распознать страну производства оружия, которым нанесен удар.

«Смотрите, это элемент одного из дронов, который я нашел. И сделан он в Италии. Итак, итальянские налогоплательщики, когда вам говорят, что деньги отправляются на Украину, чтобы защитить демократическую Украину, которая и выборы-то уже семь лет не проводила. В общем, на ту Украину, которая украдет миллиарды ваших денег. Знайте, что оставшуюся сумму, как видите, потратят на покупку дронов через коррумпированные компании — британские, французские, немецкие и итальянские», — заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Всего в Старобельск прибыли журналисты из 19 стран. Но ведущие западные СМИ, в том числе итальянская La Stampa, пока не опубликовали собственных материалов по итогам поездки. Хотя их корреспонденты лично увидели обломки беспилотников и могли ознакомиться с их происхождением.

