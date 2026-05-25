Олег Савельев покинул пост замминистра обороны

Причина — переход на другую работу.
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Олег Савельев ушел с должности заместителя министра обороны России — руководителя аппарата главы ведомства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник уточнил, что он покидает пост в связи с переходом на другое место работы. Савельев занимал эту позицию чуть более двух лет — с мая 2024 года. До прихода в военное ведомство, с 2019-го, он являлся аудитором Счетной палаты, где курировал вопросы обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Ранее генерал-полковника Александра Чайко назначили новым главнокомандующим Военно-космическими силами России.
Также 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Чайка назначен руководителем Россотрудничества. Ранее эту должность занимал Евгений Примаков.
И это не все недавние кадровые перестановки. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виктора Мельника заместителем генерального прокурора Российской Федерации, Андрей Гуришев назначен прокурором Санкт-Петербурга, а Петр Забурко — прокурором Ленобласти.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?