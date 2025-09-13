Путин назвал Москву лучшим городом планеты

|
Дарья Корзина
С президентом согласны не только жители столицы.

Президент России Владимир Путин в День города Москвы выступил в концертном зале парка «Зарядье» и заявил, что столица по праву входит в число лучших городов мира.

По его словам, так считают не только ее жители, но и многие другие.

«Не только москвичи, все, кто искренне любит нашу столицу, считают ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с поздравлением по случаю Дня города. В 2025 году Москва отмечает 878-ю годовщину. Собянин подчеркнул, что столица сочетает древность и молодость, оставаясь символом энергии, силы и постоянного развития России. Он отметил особую роль Москвы в формировании интеллектуального и экономического потенциала страны.

По словам мэра, Москва — это город-герой и город-труженик, где не раз решалась судьба Отечества.

