Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города, который в 2025 году отмечается в 878-й раз. Обращение главы города опубликовано в его личном блоге в мессенджере MAX.

Собянин подчеркнул, что Москва — это не только древняя, но и «вечно молодая» столица, которая остается символом силы, энергии и развития России. По его словам, столица играет ключевую роль в формировании интеллектуального и экономического потенциала страны.

Собянин отметил, что Москва — город-труженик и город-герой, где не раз решалась судьба Отечества.

Глава города также назвал Москву родным домом для миллионов, где происходят важные личные события — от рождения детей до профессиональных достижений. Он напомнил, что каждый житель столицы по-своему связан с городом и его атмосферой.

«Москва щедро делится с каждым своей широкой душой», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что сегодня столица России продолжает динамично развиваться и соперничать по многим показателям с ведущими мировыми столицами, оставаясь при этом местом силы и объединения.

