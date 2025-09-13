«От всей души»: Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Теплые слова в адрес столицы лидер государства произнес, выступая в концертном зале парка «Зарядье».

Во время своей праздничной речи Путин обратился к мэру Москвы и населению города.

«По сложившейся традиции, в начале осени мы отмечаем День Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей! Не только москвичей, всех, кто искренне любит нашу столицу, считает ее одним из лучших городов планеты», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва — город, богатый историческим наследием, духовными и культурными ценностями, а также традициями воинской доблести и трудолюбия — сегодня является лидером прогресса и развития всей страны, способствуя укреплению суверенитета и мощи России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города.

