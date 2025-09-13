Фестиваль «Балтика Фест» собирает на одной площадке тысячи гостей и пивоваров. Это наш ответ «Октоберфесту». Концепция праздника — «Вкус, который объединяет». От Камчатки до Калининграда, от Кавказа до Русского севера. На автодроме «Игора Драйв» каждый может отправится в настоящее гастрономическое путешествие. Подробнее в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Гости лакомятся сморребродами, пробуют питу с мясом — и все как один резюмируют:

«Вкусно! Очень вкусно!»

Такое многообразие еды объединяет не только любителей пенного, но и российских производителей. Прямо на площадке собирается экспертный совет по развитию отрасли. Это важнейшая встреча для объединения усилий.

Совет по развитию пивобезалкогольной отрасли появился в этом году. Возглавил Совет президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

«Посмотрели, как вообще отрасль регулируется и обнаружили, что разобщенность внутри отрасли настолько велика, что не единый центр принимает решение, а более десятка объединений, союзов», — говорит глава компании.

Такая же ситуация была и на самом предприятии «Балтика», вспоминает Боллоев. Долгое время компанией управляли иностранцы — когда были датчане производство отечественных сортов пива на предприятии снизилось в два раза. Европейские собственники развивали только свои марки, получали прибыль, но в производство не вкладывались.

«Два года назад решением Президента было определено, что „Балтикой“ начал управлять я, как внешний управляющий. И обнаружилось, что за то время, за 15 лет, когда зарубежные собственники занимались компанией, не успех был, а стагнация, в целом, и самого предприятия, и событий, которые вокруг него происходили», — говорит Боллоев.

Теперь завод под контролем российского бизнеса. У предприятия свои хмельники и солодовни, а еще восемь заводов — от Дальнего Востока до северо-запада страны.

«Были сложные и трудные условия, мы с вами все это видели на экране. Но именно труд людей — инженеров, рабочих, технологов, руководства компании — сделали все, чтобы „Балтика“ стала передовой не только в нашей стране, но и во всем мире», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Балтика» вместе с партнерами поднимает на новый уровень отечественную пивоваренную отрасль. Урожаи солода бьют рекорды, появляются новые гектары хмеля. Россия входит в топ-5 крупнейших стран по объемам производства пива. По итогам прошлого года, российские компании сварили больше девяти миллиардов литров.

«В прошлом году, в 2024-м, рынок рекордно вырос, то есть он показал рост 10,3%. Это беспрецедентная цифра. В этом году рост замедлился. За первые семь месяцев этого года мы видим рост только 1,8%. То есть существенное замедление произошло роста рынка», — отмечает Николай Тюрников, генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе»).

Перед отраслью стоит важная задача — сделать отечественных пивоваров полностью независимыми от зарубежных поставок. Те же бывшие иностранные владельцы «Балтики» тоннами завозили хмель из Германии, Чехии и США. К 2030 году этой культурой российские заводы будут обеспечивать себя наполовину. Закроют они и дефицит алюминиевых банок, которые будут выпускать в Воронеже и Ульяновске.

«Дефицит алюминиевой банки — это та проблема, которая тормозила много лет развитие российских пивоваров и производителей напитков. На сегодняшний момент эта проблема будет решена полностью», — подчеркивает Алексей Сагал, председатель совета директоров АО «Арнест».

Сама продукция иностранных производителей теряет интерес у покупателей — накануне правительство повысило пошлины для недружественных стран. Это подстегнет отечественные компании создавать новые безалкогольные вкусы и возрождать старые.

«Это наша продукция, это качество очень хорошее, наша вода, наш ячмень. Ну, а самое главное, что мы видим, что такие фестивали, они же еще и продвигают туризм. С каждым годом Ленинградская область все больше и больше становится интересной для туристов. Например, в этом году мы преодолеем планку десять миллионов человек. И именно благодаря фестивальному движению. В прошлом году мы заняли первое место в России как регион событийного туризма», — отметил Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Пивобезалкогольная отрасль России, сейчас это больше двух тысяч предприятий. За этот год участники экспертного совета сделали многое — инвестировали в технологии, оборудование и сельское хозяйство, а впереди еще большие планы — создать сильный национальный бренд, способный закрепиться и на международном рынке. И фестиваль, подобный «Балтика Фест», будет этому способствовать.

