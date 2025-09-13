В США раскрыли детали личной жизни предполагаемого убийцы Чарли Кирка

Даниил Ципелев
Подозреваемый активно сотрудничает с ФБР.

Что известно о личной жизни убийцы Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/Utah Governor's Office

Подозреваемый убийца Чарли Кирка жил с трансгендером*

Журналистка Fox News Брук Сингман на своей странице в социальной сети X заявила, что подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил с трансгендером*.

К тому же, по ее словам, подозреваемый активно «сотрудничает с ФБР». Кроме того, уточняется, что в распоряжении ведомства находятся материалы и переписки, которые, в свою очередь, «подтверждают виновность Робинсона в нападении на Чарли Кирка».

Кирк, в первую очередь, был известен за активную пропаганду консервативных идей. Он критиковал поддержку Украины и отстаивал традиционные ценности в американском обществе. В том числе Кирк активно поддерживал политику президента США Дональда Трампа.

Активист был убит 10 сентября 2025 года выстрелом в шею. Трагедия случилась во время его выступления в Университете долины Юты. Как предполагается, убийца мог стрелять с крыши соседнего здания.

Кирк был очень известен в среде американских консерваторов. О его смерти сообщил сам Дональд Трамп, после чего приказал приспустить флаги. По словам главы Белого дома, убийство напрямую связано с политикой «демонизации» консерваторов, которая проводится со стороны левых радикалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотрудники федерального бюро расследований США нашли оружие, при помощи которого был убит Чарли Кирк.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

