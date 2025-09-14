«Нет еще четырех лет»: Илон Маск призвал распустить британский парламент

Илон Маск: необходимо распустить британский парламент и провести новые выборы

В Великобритании необходимо распустить парламент и провести досрочные выборы. Об этом на фоне протестов в Лондоне заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, выступив в формате видеосвязи на акции правого активиста Томми Робинсона. Слова американца приводит газета London Evening Standard.

«У нас нет еще четырех лет, или когда бы ни состоялись следующие выборы, это слишком долго. Нужно что-то делать. Нужно распустить парламент и провести новое голосование», — отметил владелец социальной сети X.

Американский предприниматель отметил, что массовая неконтролируемая миграция является причиной «нарастающей эрозии Британии». Кроме того, Маск заявил, что насилие в Великобритании продолжится. К тому же он призвал народ сопротивляться, иначе британцев ждет смерть.

По мнению журналистов газеты The Guardian, поводом для крупнейшего за последние несколько десятилетий выступления правых в Лондоне послужило убийство американского активиста Чарли Кирка. Уточняется, что на митинг против нелегальной миграции в столице Соединенного Королевства вышли около 110 тысяч человек. Протестующие выступали против премьер-министра Кира Стармера и действующего законодательства в сфере миграционной политики.

