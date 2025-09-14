Дончич купил дом Шараповой в Калифорнии за $25 миллионов

Словенский защитник баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич приобрел дом российской теннисистки Марии Шараповой на Манхэттен-Бич в Калифорнии за 25 миллионов долларов. Об этом стало известно из публикации издания The Sporting Tribune.

«Звездный защитник „Лос-Анджелес Лейкерс“ приобрел дом бывшей чемпионки по теннису Марии Шараповой на Манхэттен-Бич», — отметили в материале.

По площади недвижимость составляет примерно 800 квадратных метров. В доме пять спален. Само здание возвели в 2015 году, через три года после того, как Шарапова купила земельный участок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шарапова продает дом в США почти за 25 миллионов долларов. Известно, что Шарапова приняла решение о продаже по причине того, что большую часть времени находилась со своим женихом — британским миллионером Александром Гилксом.

