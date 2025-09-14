Зеленский: Киев готов к предложению Трампа о переговорах с Путиным

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 79 0

Встречи могут пройти в трехстороннем или двустороннем формате.

В каком формате Зеленский готов к переговорам с Путиным

Фото: © РИА Новости/PRESIDENT OF UKRAINE

Украина готова к предложению президента США Дональда Трампа по переговорам с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это может быть встреча лидеров в любом формате… Мы готовы к предложению президента Трампа», — отметил Зеленский.

К тому же он подчеркнул, что переговорные встречи могут пройти в трехстороннем или двустороннем формате, причем в различной очередности. Зеленский заметил, что в такой встрече должны участвовать исключительно лидеры государств, а не «технические команды».

До этого Путин пояснял, что никогда не исключал возможной встречи с Зеленским, а также призвал главу киевского режима отправиться на переговоры в Москву. Однако Зеленский отклонил предложение российского лидера с посещением столицы РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной затруднительны из-за милитаризма Европы.

