Рубио: Трамп не сдастся в вопросе разрешения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заверил Будапешт, что американский президент Дональд Трамп не сдастся в вопросе разрешения конфликта на Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Х.

Сийярто подчеркнул: слова Рубио дают надежду на то, что украинский конфликт наконец-то удастся завершить. Будапешт продолжает поддерживать миротворческую миссию Трампа. Венгерская сторона уверена, что ему по силам вернуть мир в Центральную Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сийярто потребовал от Киева прекратить втягивать Венгрию в конфликт. Причиной столь резких высказываний стала реакция министра иностранных дел Украины на удары по нефтепроводу «Дружба». По мнению венгерского министра, повреждение магистрали — не что иное, как посягательство на энергетическую безопасность страны. Его украинский коллега, напротив, поводов для беспокойства в сложившейся ситуации не видит.

