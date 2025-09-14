FТ: США пока не приняли приглашение Китая на саммит в Пекине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Одно из главных препятствий для прихода к взаимопониманию — производство фентанила.

Почему США не приняли приглашение Китая на саммит в Пекине

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп получил официальное приглашение от Китая в Пекин на предстоящий саммит, однако Белый дом пока никак не отреагировал на это. Об этом написало издание Financial Times (FT).

В данный момент страны, как и прежде, не сходятся во мнениях по торговым вопросам. Причиной может быть застой в переговорах между двумя государствами, что снижает вероятность двусторонней встречи на высоком уровне.

Как уточнили в источнике, министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Мадриде в воскресенье для четвертого раунда переговоров. В материале FT пояснили, что дипломатическое общение продвигается в медленном темпе, что уменьшает вероятность визита Дональда Трампа в Китай и повышает возможность того, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет в более ограниченном формате — на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

При этом фентанил — опиоидный наркотик — остается одним из главных препятствий для прихода к взаимопониманию. Вашингтон остается недоволен тем, что Пекин не так активно борется с экспортом химических веществ, которые применяются в производстве запрещенных веществ. В свою очередь Китай может ужесточить меры, но сделает это при условии отмены тарифов со стороны Соединенных Штатов.

В публикации FT отметили, что время на достижение масштабной торговой сделки только сокращается, а без нее визит Трампа в Пекин теряет смысл.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:22
Число погибших после взрыва в Орловской области увеличилось до трех человек
9:03
Виновата не погода: что скрывается за метеозависимостью
8:56
Более 50 миллионов россиян участвуют в Едином дне голосования
8:42
Законопроект о госпитальных школах рассмотрят в Госдуме
8:29
FТ: США пока не приняли приглашение Китая на саммит в Пекине
8:14
В США заявили, что Трамп может специально откладывать санкции против РФ

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео