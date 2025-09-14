Наличные или карты: как и когда давать детям карманные деньги

Наличные деньги способствуют развитию финансовой грамотности у детей

Большинство родителей предпочитают выдавать детям карманные деньги в виде наличности, а не электронных средств. Бумажные купюры и монеты помогают ребенку быстрее освоить устный счет и учат контролировать расходы. С какого возраста стоит давать ребенку собственные деньги, какие суммы оптимальны и почему карта уступает наличке — в материале «Известий».

Счет любят

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению логопеда-психолога, арт-терапевта и учителя русского языка и литературы Инны Богородицкой, знакомство с деньгами лучше начинать задолго до взросления. Наличные средства помогают детям становиться самостоятельнее и осваивать основы арифметики.

«Педагог-новатор Николай Александрович Зайцев уловил такую закономерность: детям гораздо легче выучиться считать, когда они делают это при помощи монет. В раннем возрасте они могут быть игрушечными. Детям нравится играть во взрослую жизнь и чувствовать себя такими же значимыми, как взрослые», — прокомментировала Инна Богородицкая.

Эксперт отмечает: ценность имеет не сама денежная единица, а понимание того, что она отражает что-то важное в реальности. Однако параллельно ребенку необходимо объяснять существование ограничений.

«Важно довести до детей, что деньги — это не безмерная величина, а купить можно не все, что хочется. В детстве — и даже став взрослыми — мы приобретаем только то, что доступно. Объясните, что родители не волшебники, которые прилетят в голубом вертолете и все бесплатно дадут», — посоветовала Инна Богородицкая.

Суждение педагога совпадает с позицией самих подростков.

«Деньги — экономический инструмент, а не объект поклонения и не смысл жизни. Детям надо уяснить это и научиться ими пользоваться. Поэтому не стоит откладывать знакомство с деньгами, но родители должны выдавать их в зависимости от сознательности конкретного ребенка», — отметил 15-летний девятиклассник Даниил Петров.

Наличные или безнал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

По словам психолога детской клиники «Будь здоров», арт-терапевта и реабилитолога Ксении Лапшиной, карманные деньги — отличный способ учить ребенка планировать траты, копить и достигать целей.

«Полезно не получать все сразу здесь и сейчас, а научиться анализировать, сколько денег в кошельке и что на них можно приобрести», — пояснила эксперт.

Она подчеркивает: лучше начинать с небольших сумм, постепенно увеличивая их размер. Так родители смогут отслеживать расходы ребенка и объяснять ценность денег.

«Думаю, что небольшие суммы можно доверять детям с шести лет, постепенно увеличивая их размер. Но важно все время объяснять их ценность. Дети должны знать, что заработать деньги не так-то просто. В подростковом возрасте нужно дать возможность ребенку самому зарабатывать, и это будет лучшим уроком для понимания цены денег. Но работа должна быть легальной», — прокомментировал Даниил Петров.

Большинство родителей младших школьников и подростков склонны выбирать наличные.

«Всегда даю сыну только наличку, чтобы он учился считать, мог их „пощупать“, понять, как они расходуются, сколько их в самом начале, а сколько остается. Когда узнает цену деньгам, тогда и заведем карточку», — рассказала москвичка Светлана, мама шестиклассника Максима.

При этом сам Даниил Петров убежден, что детям 5–9 лет удобнее пользоваться картой. Школьник считает безналичный способ хранения более практичным, но отмечает: наличка лучше помогает контролировать траты.

Эту мысль поддерживает и психолог Ксения Лапшина.

«Пластиковая карта для всех одинаковая. С ней нет понимания объема денежных средств, если не проверять баланс. А наличные деньги заставляют мозг анализировать имеющуюся в распоряжении сумму, ее форму, объем и вес. Нейроны в голове „бегают“, зрительные анализаторы (глаза) включены, а голова делает выбор: купить сейчас мороженое или через три дня машинку», — рассуждает Лапшина.

Как ограничить ребенка в тратах и научить копить

Фото:www.globallookpress.com//photothek.net via

Многие родители старших школьников выбирают карты, ведь их легко пополнять дистанционно, а расходы ребенка можно контролировать. Но контроль происходит уже после покупки. С наличными же сложно понять, на что именно потрачены деньги.

По мнению экспертов, самое важное — не способ хранения, а то, как ребенок использует средства.

«Когда вы идете в магазин, то даже малыша обязательно знакомьте, хотя бы в общих чертах, с целью посещения торговой точки. Показывайте, что дорого, а что по карману. Объясняйте, какие продукты нужно покупать постоянно, а что можно позволить себе только на праздники», — добавила Инна Богородицкая.

Она рекомендует вести разговор спокойно, объяснять доступным языком и знакомить школьников с реальными расходами семьи.

«Не в каких-то деталях, не до копеек, а по крайней мере указать, что некоторые статьи расходов обходятся дорого, но при этом они жизненно необходимы: коммунальные платежи, налоги, жилищная ипотека. Ребенок поймет ровно столько, сколько сможет. При этом пугать его своей реакцией на финансовые проблемы категорически не нужно», — подчеркнула эксперт.

Педагог считает важным постепенно вовлекать подростков в обсуждение жизненных трудностей, объясняя, что экономия и отказ от излишних трат имеют обоснованные причины. Это помогает формировать бережливость и понимание ценности денег.

«Ведь никто из нас реально не представляет себе, какие трудности, возможно, придется пережить. А финансовые проблемы — это, в общем-то, трудности достаточно высокого порядка. Любой человек, обучающий вас финансовой грамотности, обязательно расскажет про подушку безопасности. Если человек не умеет откладывать деньги, ему придется очень тяжело. Будучи взрослым, он рискует дойти до трагического финала», — рассуждает Инна Богородицкая.

По этой причине детей необходимо учить копить.

«Это небольшое самоограничение в пользу действительно важного, полезного или необходимого — очень хороший навык, с которым человеку будет хорошо во взрослой жизни. Если вы покупаете ребенку достаточно дорогой подарок, например велосипед, самокат или дорогую игрушку, то важно, чтобы в этой сумме была какая-то часть, которую он скопил», — продолжает педагог.

Таким образом, привычка откладывать даже малые суммы с детства формирует понимание финансовой подушки безопасности. Ребенок видит, что, отказавшись от мелочи, может накопить на что-то значимое именно для него самого, резюмирует Богородицкая.

