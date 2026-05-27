«Девочке с маской Бэтмена» Луне Феннер проведут срочную биопсию в Петербурге

Из-за долгой дороги маленькая пациентка простудилась, что осложнило плановый визит.
У шестилетней Луны из США с маской Бэтмена нашли потенциально опасную опухоль
Знаменитой американской пациентке Луне Феннер экстренно назначили исследование на наличие злокачественных клеток во время визита в Северную столицу. Об этом рассказала мама девочки в социальных сетях.
Неделю назад малышка прилетела в Россию для очередного этапа сложнейшей реконструкции лица, чтобы избавиться от рубцов, оставшихся после удаления гигантского врожденного невуса. Однако изнурительная дорога подкосила здоровье ребенка — Луна подхватила простуду, а расширенное медицинское обследование преподнесло куда более неприятный сюрприз.
Российские врачи диагностировали у девочки потенциально опасное новообразование, которое внушает серьезные опасения.
Медики приняли решение не откладывать вмешательство и совместить два процесса в один. В среду Луне проведут забор тканей для определения характера опухоли и параллельно установят в область щек специальные тканевые эспандеры. Эти импланты-шарики необходимы для постепенного растягивания здоровой кожи, чтобы в дальнейшем хирурги могли надежно закрыть зарубцованные участки, скрыв последствия страшного недуга.
