«Девочке с маской Бэтмена» Луне Феннер проведут срочную биопсию в Петербурге

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Из-за долгой дороги маленькая пациентка простудилась, что осложнило плановый визит.

Девочке с маской Бэтмена сделают биопсию в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У шестилетней Луны из США с маской Бэтмена нашли потенциально опасную опухоль

Знаменитой американской пациентке Луне Феннер экстренно назначили исследование на наличие злокачественных клеток во время визита в Северную столицу. Об этом рассказала мама девочки в социальных сетях.

тексттекст. © РИА Новости/ Виталий Тимкив

Неделю назад малышка прилетела в Россию для очередного этапа сложнейшей реконструкции лица, чтобы избавиться от рубцов, оставшихся после удаления гигантского врожденного невуса. Однако изнурительная дорога подкосила здоровье ребенка — Луна подхватила простуду, а расширенное медицинское обследование преподнесло куда более неприятный сюрприз.

Российские врачи диагностировали у девочки потенциально опасное новообразование, которое внушает серьезные опасения.

Медики приняли решение не откладывать вмешательство и совместить два процесса в один. В среду Луне проведут забор тканей для определения характера опухоли и параллельно установят в область щек специальные тканевые эспандеры. Эти импланты-шарики необходимы для постепенного растягивания здоровой кожи, чтобы в дальнейшем хирурги могли надежно закрыть зарубцованные участки, скрыв последствия страшного недуга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каком возрасте чаще всего возникает рак кожи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
В Энергодаре прогремело более 50 взрывов в результате массированной атаки ВСУ
10:37
Слезы, стресс и одиночество: что происходит с 62-летней Лолитой
10:36
Черная полоса звезды «Ворониных»: Волкова попала в больницу после унизительного увольнения
10:34
ФСБ задержала агента украинской разведки в Рязанской области
10:33
Повторяет путь матери? Скандальный роман довел дочь Даны Борисовой до рехаба
10:31
Лепс хочет усыновить троих, Киркоров мечтает о сыне: звездный беби-бум набирает обороты

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Два человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу
Выкололи глаза и отрезали язык: пропавшего подростка нашли убитым в заброшенном доме
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео