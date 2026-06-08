Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 46 0

Сам машинист был ранен.

Дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь

Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк

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Помощник машиниста пассажирского поезда сообщения Москва — Симферополь погиб в результате удара украинского дрона по железнодорожному составу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сообщается также, что сам машинист получил ранения. О пострадавших среди пассажиров не сообщается.

«Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — добавил Аксенов.

Решается вопрос о доставке пассажиров на автобусах с места происшествия.

 

 

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