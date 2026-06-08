Пашинян заявил о победе его партии после обработки 10% голосов

Пашинян заявил, что его партия победила и единолично сформирует правительство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство, несмотря на наличие данных лишь от 10% бюллетеней. Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции.

«Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия „Гражданский договор“, которая единолично сформирует правительство», — заявил Пашинян.

Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не Центральная избирательная комиссия (ЦИК), премьер пояснил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссиях, и они делают свои подсчеты.

Он также отметил, что Армения продолжит держать курс на сближение с Европой, но в тоже время будет развивать и укреплять отношения как с Россией, так и с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По данным ЦИК Армении, «Гражданский договор» пока получает 54,64% голосов избирателей. Второе место с 21,99% занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна.

Всего на парламентских выборах проголосовали более 1,4 миллиона человек.

Как ранее писал 5-tv.ru, явка избирателей на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%. Всего приняли участие 18 политических сил, среди которых 16 партий и два партийных блока.

Однако выборы сопровождались нарушениями. Участники избирательной кампании сообщали о событиях, которые, по их мнению, могли повлиять на результаты голосования.

Так, например, в армянском городе Гюмри неизвестные в масках ворвались в офис оппозиционного блока «Сильная Армения» и задержали всех, кто находился внутри здания.

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