Пашинян: Армения пока не готова к вступлению в Евросоюз

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 27 0

Премьер-министр назвал условия для проведения референдума.

Пашинян: Армения пока не готова к вступлению в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com/ Alexis Sciard

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Армения пока объективно не готова стать членом Европейского союза (ЕС) и должна в первую очередь реформировать государство и привести его в соответствие с европейскими стандартами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время общения с журналистами после голосования на парламентских выборах.

По его словам, вопрос о проведении реферндума по вступлению страны в Евросоюз будет актуален только при наличии конкретного предмета голосования.

Таким предметом должно стать либо официальное обращение Армении в ЕС с просьбой о членстве, либо получение республикой статуса кандидата на вступление.

«Армения тоже не готова быть членом Европейского союза. И наша первая цель — реформировать страну», — сказал он во время пресс-конференции.

Он также назвал необходимым продолжение процесса демократических преобразований до такой степени, чтобы и внутри страны, и за ее пределами Евросоюз признал соответствие Еревана своим стандартам.

Как ранее писал 5-tv.ru, в МИД России заявили, что, при вступлении в Евросоюз потери Армении составят десятки процентов ВВП. Основные убытки понесут такие отрасли, как металлургия, производство напитков и продуктов питания.

По словам эксперта-международника Григора Баласаняна, интеграция Армении в ЕС будет сложным решением с серьезными экономическими последствиями. Это приведет к потере доступа к дешевому российскому газу и необходимости покупать энергоносители по европейским ценам.

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