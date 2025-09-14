Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

По ее словам, такие действия будут расценены как враждебные.

Фото: JORGE SILVA / POOL/ТАСС

Ким Е Чжон, сестра лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, предостерегла Южную Корею от участия в трехсторонних военных учениях с США и Японией. Об этом проинформировали в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

По данным СМИ, военные учения должны состояться в ближайшие дни. Предполагается, что «тренировки» солдат из трех стран будут называться Iron Mace («Железная булава»). По словам Ким Е Чжон, одна из главных целей учений — отработка ядерного сдерживания на Корейском полуострове.

«Безрассудная демонстрация силы, которую показывают США, Япония и РК (речь про Южную Корею. — Прим.ред.), своими действиями на ошибочно выбранном месте вокруг КНДР, по всей вероятности, принесут неблагоприятные для самих себя результаты», — говорится в официальном заявлении сестры лидера КНДР.

Данные учения, как уточнила Ким Е Чжон, будут расценены Пхеньяном как враждебные.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.

