Киев объявил в розыск экс-боксера Николая Валуева

Спортсмена обвиняют в покушении на целостность Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Государственной думы РФ и экс-боксера Николая Валуева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД Незалежной.

В статье говорится, что бывший спортсмен разыскивается с 2022 года специальными службами по инициативе СБУ по Хмельницкой области. Николаю Валуеву заочно предъявили обвинение в том, что он якобы покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также посещал Крым и Херсонскую область.

Ранее российского депутата внесли в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*.

До этого сотрудники СБУ объявили в розыск рэпера Тимура Юнусова, более известного под псевдонимом Тимати. Музыкант не остался в стороне и отреагировал на эту новость с юмором. В частности, он посоветовал спецслужбам Незалежной «искать его в клубах». Еще артист добавил, что для него подобный жест — «большой комплимент» со стороны Киева. Об этом писал 5-tv.ru.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ

