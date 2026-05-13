«Потерял честность»: Елену Прекрасную в «Одиссее» Нолана сыграет темнокожая актриса

Елену Прекрасную в «Одиссее» Нолана сыграет темнокожая актриса Лупита Нионго

Темнокожая актриса Лупита Нионго воплотит образы Елены Троянской и Клитемнестры в новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом сообщило издание Time.

Журналисты подтвердили информацию о том, что голливудская актриса получила сразу две ключевые роли в грядущем масштабном проекте прославленного режиссера.

Нионго предстоит сыграть не только легендарную красавицу Елену, ставшую причиной Троянской войны, но и ее родную сестру — царицу Клитемнестру.

Образ греческой царицы в воплощении кенийской звезды, спровоцировали острую дискуссию о расовом соответствии и исторической достоверности. Критики подчеркнули, что Елена воспевалась как светлокожая и белокурая красавица, из-за которой разгорелась Троянская война, поэтому выбор Нионго кажется им неуместным.

К обсуждению присоединился миллиардер Илон Маск, отметивший, что режиссер «потерял свою честность», пойдя на подобный шаг ради современных трендов.

Несмотря на критику, автор «Начала» и «Оппенгеймера» продолжает следовать собственному художественному курсу.

Сама кинолента, премьеру которой запланировали на 17 июля 2026 года, представляет собой авторское переосмысление эпической поэмы Гомера. Сюжет сфокусируется на возвращении царя Итаки домой после завершения десятилетней осады Трои.

Защитники кастингового решения Нолана напомнили, что в первоисточнике Гомер не давал детального описания внешности Елены, акцентируя внимание лишь на ее божественной красоте. Сторонники этой позиции настаивают на праве режиссера интерпретировать античную классику согласно своему творческому видению, не опираясь на сложившиеся стереотипы.

Помимо Нионго, в масштабном проекте ожидается участие целого созвездия голливудских артистов. Роль Одиссея исполнит Мэтт Деймон, а его супругу Пенелопу сыграет Энн Хэтэуэй. Вместе они ранее играли в другом фильме Нолана — «Интерстеллар».

Образ сына Одиссея Телемаха воплотит Том Холланд, богини Афины — Зендея, а роль Цирцеи достанется Шарлиз Терон.

В фильме могут появиться Роберт Паттинсон и Эллиот Пейдж. В работе над лентой также задействован популярный рэп-исполнитель Трэвис Скотт, участие которого постановщик объяснял стремлением к уникальной атмосфере произведения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.