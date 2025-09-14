После взрыва на ж/д дороге в Орловской области поезда изменили маршруты

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

Инцидент произошел 13 сентября.

Фото, видео: Известия/Анастасия Курочкина; Личный архив Натальи Щевелевой; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из-за взрыва на железной дороге в Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативным маршрутам. Об этом 5-tv.ru сообщила Наталья Щевелева, заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«В Орловской области продолжаются оперативные мероприятия на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. На период их проведения движение пассажирских поездов дальнего следования организовано по альтернативным маршрутам», — проинформировала Наталья Щевелева.

Перевозка пассажиров пригородного сообщения и «Ласточек» через барьерное место осуществляется при помощи автобусов. Транспортные средства следуют от станции «Глазуновка» и «Малоархангельск» до конечных остановок.

Наталья Щевелева добавила, что пассажиры задержанных поездов в пути более четырех часов, а также люди, ожидающие поезда на вокзалах, обеспечиваются питанием.

«Оперативную информацию по движению поездов можно получить на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00», — заключила Щевелева.

Ранее, писал 5-tv.ru, число погибших в результате подрыва взрывчатки на железной дороге в Орловской области увеличилось до трех человек. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков. По его информации, в больнице скончался еще один сотрудник Росгвардии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
После взрыва на ж/д дороге в Орловской области поезда изменили маршруты
10:41
Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой
10:28
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США
10:16
Обещали доход — втянули в долги: как вернуть деньги за бесполезный онлайн-курс
10:01
Киев объявил в розыск экс-боксера Николая Валуева
9:37
Два экстремала погибли при выполнении трюков на самолете в Аргентине

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео