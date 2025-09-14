После взрыва на ж/д дороге в Орловской области поезда изменили маршруты

Из-за взрыва на железной дороге в Орловской области движение поездов дальнего следования организовано по альтернативным маршрутам. Об этом 5-tv.ru сообщила Наталья Щевелева, заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«В Орловской области продолжаются оперативные мероприятия на перегоне Малоархангельск — Глазуновка. На период их проведения движение пассажирских поездов дальнего следования организовано по альтернативным маршрутам», — проинформировала Наталья Щевелева.

Перевозка пассажиров пригородного сообщения и «Ласточек» через барьерное место осуществляется при помощи автобусов. Транспортные средства следуют от станции «Глазуновка» и «Малоархангельск» до конечных остановок.

Наталья Щевелева добавила, что пассажиры задержанных поездов в пути более четырех часов, а также люди, ожидающие поезда на вокзалах, обеспечиваются питанием.

«Оперативную информацию по движению поездов можно получить на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 800 775-00-00», — заключила Щевелева.

Ранее, писал 5-tv.ru, число погибших в результате подрыва взрывчатки на железной дороге в Орловской области увеличилось до трех человек. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков. По его информации, в больнице скончался еще один сотрудник Росгвардии.

