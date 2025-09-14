Семью народного артиста России Олега Газманова обманули мошенники

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Олега Газманова обманули мошенники?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семью народного артиста Российской Федерации Олега Газманова обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Как рассказал источник издания, по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали предпринимателя Геворка Саркисяна. Он долгое время работал в Америке, основав там свой бизнес. Изначально Саркисян был заключен под стражу. Однако в суде его адвокатам удалось добиться изменения меры пресечения. Поэтому сейчас предприниматель находится под домашним арестом.

Детали дела не разглашаются. Известно только то, что Геворка обвиняют в «Мошенничестве в особо крупном размере». А уголовное дело возбудили еще в конце июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турецкий таксист украл у музыкального продюсера Иосифа Пригожина и народной артистки РФ Валерии миллион рублей. Звездная пара вовремя обратилась в полицию, поэтому злоумышленника задержали.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Семью народного артиста России Олега Газманова обманули мошенники
11:50
Более 16 миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня в регионах РФ
11:28
Одиночный тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Ленобласти
10:55
После взрыва на ж/д дороге в Орловской области поезда изменили маршруты
10:41
Американец Глосс и русский Коковин: как судьба связала их на передовой
10:28
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от учений с США

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео