Семью народного артиста России Олега Газманова обманули мошенники

Семью народного артиста Российской Федерации Олега Газманова обманули мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Как рассказал источник издания, по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали предпринимателя Геворка Саркисяна. Он долгое время работал в Америке, основав там свой бизнес. Изначально Саркисян был заключен под стражу. Однако в суде его адвокатам удалось добиться изменения меры пресечения. Поэтому сейчас предприниматель находится под домашним арестом.

Детали дела не разглашаются. Известно только то, что Геворка обвиняют в «Мошенничестве в особо крупном размере». А уголовное дело возбудили еще в конце июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что турецкий таксист украл у музыкального продюсера Иосифа Пригожина и народной артистки РФ Валерии миллион рублей. Звездная пара вовремя обратилась в полицию, поэтому злоумышленника задержали.

