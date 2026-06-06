Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 71 0

19-летняя спортсменка обыграла соперницу из Польши.

Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»

Фото: Reuters/Stephane Mahe

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Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — «Ролан Гаррос». В финальном матче женского одиночного разряда, который состоялся в Париже, 19-летняя россиянка обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

Для обеих теннисисток нынешний финал оказался первым на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. При этом Андреева подошла к решающему матчу в статусе восьмой ракетки мира и первой ракетки России. К началу турнира в ее активе было восемь титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), включая пять побед в одиночном разряде.

Ранее лучшими результатами Андреевой на «Ролан Гаррос» оставались выходы в полуфинал в 2024 и 2026 годах.

Андреева стала четвертой российской теннисисткой, выигравшей Открытый чемпионат Франции в одиночном разряде. Ранее этого достижения добивались Анастасия Мыскина в 2004 году, Светлана Кузнецова в 2009-м, а также Мария Шарапова, побеждавшая в Париже в 2012 и 2014 годах.

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