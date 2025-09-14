Одиночный тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Ленобласти

В Ленинградской области одиночный тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино, в результате чего погиб машинист. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По информации губернатора, машинист оказался зажат в кабине поезда. После деблокировки его срочно доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось — он скончался в машине скорой помощи. В связи с происшествием на месте работают специальные службы, проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы.

Александр Дрозденко отметил, что в регионе будет усилена работа правоохранительных органов для обеспечения безопасности на всех видах транспорта, также подчеркнув важность быстрого восстановления движения поездов. На место происшествия направлены дополнительные силы, чтобы минимизировать последствия произошедшего.

Увеличивается количество автобусов на маршруте Луга — Гатчина — Петербург. Информация о новых маршрутах будет доведена до пассажиров через голосовые сообщения на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.

Ранее губернатор сообщал о сходе с рельсов тепловоза с 15 порожними цистернами в Лужском районе, что также привело к перекрытию движения поездов в двух направлениях и задержке 10 пригородных электричек.

