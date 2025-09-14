Блогер Влад А4 задолжал ФНС

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист

Ранее у Бумаги уже были проблемы с долгами.

Долги блогера Влада Бумаги А4 в России и Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

У блогера Влада Бумаги образовался долг перед ФНС размером более 2 млн рублей

У блогера Влада Бумаги образовался долг перед налоговой, следует из базы ФНС. Как удалось выяснить 5-tv.ru, задолженность составляет 2 миллиона 8 тысяч 458 рублей и 27 копеек.

При игнорировании долга на него могут обратить внимание судебные приставы. Блогеру в случае бездействия также может грозить блокировка счетов.

В феврале 2024 года в Сети появилась информация, что блогера разыскивают российские приставы якобы из-за неоплаченных штрафов и долга перед налоговой. Однако директор Влада А4 опровергла данную информацию, заверив, что все задолженности у блогера погашены. По словам Александры Баженовой, только в 2023 году он заплатил 200 миллионов рублей налогов.

Также в 2024 году у нескольких компаний, связанных с Владом, были задолженности кредиторам. Самая большая насчитывалась у компании ООО «Бумажная бумага» — 500 миллионов рублей.

Влад Бумага — белорусский блогер, также известен как А4. Он считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента YouTube, создает контент для детей.

С супругой, тоже популярным блогером, Юлией Годуновой они воспитывают дочку Оливию. Она появилась на свет в мае прошлого года.



