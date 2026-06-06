«Что-то новое»: Россия в ООН объяснила смысл слов «житие» и «лепота»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

В честь 225-летия со дня рождения Владимира Даля в организации состоялась тематическая выставка.

Россия в ООН объяснила смысл слов житие и лепота

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Российское постпредство объяснило членам ООН смысл слов «житие» и «лепота»

В ООН состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня русского языка и 225-летия со дня рождения писателя Владимира Даля. В рамках праздника российское постпредство объяснило участникам организации смысл таких необычных слов, как «житие», «лепота» и «зиждить». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Чтобы объяснить значение старых русских слов иностранцам, российские дипломаты подготовили специальную выставку.

«Надеюсь, сегодняшний вечер позволит каждому открыть для себя что-то новое. А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — сказал российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая в конце мероприятия.

Кроме познавательной части, у гостей вечера была возможность попробовать традиционные русские угощения, включая пирожки и квас. Помимо этого, российское постпредство познакомило иностранцев с музыкой двух величайших композиторов — Михаила Глинки и Петра Чайковского.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русский язык играет особую роль в укреплении мира в Евразии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Что-то новое»: Россия в ООН объяснила смысл слов «житие» и «лепота»

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